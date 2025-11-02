Lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex tecnico Galeone

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oggi il bel calcio perde uno dei suoi esponenti. All'età di 84 è morto Giovanni Galeone, ex allenatore tra le altre di Perugia, Udinese, Pescara e Napoli. Pur non avendo mai vinto un trofeo, è da tutti considerato un maestro, capace di coniugare i risultati (sono quattro le promozioni ottenute in carriera) con lo spettacolo.

Il suo 4-3-3 è stato fonte d'ispirazione per tanti allenatori. Il suo è stato un calcio particolare, croato per passione, olandese per vocazione all'attacco. Considerato da tutti un intellettuale per il linguaggio elegante, non ha mai peccato di presunzione. Era un esteta legato alla realtà, oltre a essere uno scopritore di talenti: uno su tutti Max Allegri.

Galeone era da tempo malato ed era ricoverato all'ospedale di Udine. L'ultima apparizione pubblica risale allo scorso giugno, alla festa dei 120 anni del Perugia. Una delle squdre che aveva condotto in Serie A,