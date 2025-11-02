IL TABELLINO di Lazio Primavera - Milan 1-1
Primavera 1 | 10ª giornata
Domenica 2 novembre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Milan 1-1
Marcatori: Munoz (L, 9'), Scotti (M, 16').
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci (46' Pernaselci), Bordon, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz (71' Marinaj), Gelli, Canali (59' Calvani) ; Sulejmani (83' Iorio), Sana Fernandes (71' Montano). A disp.: Pannozzo, Milillo, Shpuza, Trifelli, Carbone, Curzi. All.: Punzi.
MILAN: Bianchi, Tartaglia (82' Vechiu), Mancioppi, Zukic, Ossola, Plazzotta (75' Di Siena), Perera, Colombo, Nolli (82' Seedorf), Scotti, Cisse (79' Angelicchio). A disp.: Pagliei, Del Forno, Doneda, Grilli, Martini, Catalano, Petrone. All.: Renna.
Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Granata - Raccanello
NOTE
Ammoniti: Bordoni (L), Bosi (L), Cisse (M), Plazzotta (M), Bordon (L).
Espulsi: /
Recupero: 4'.