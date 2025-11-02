Lazio | Fiore: "Sarri un allenatore psicologo. Cosa mi aspetto col Cagliari"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stefano Fiore, già collaboratore tecnico di Massimo Oddo sulla panchina del Perugia, è tornato in Umbria, stavolta con la racchetta da padel in mano. Assieme a Giuliano Giannichedda, Diego Perotti e David Pizarro, Fiore è stato protagonista dell'esibizione nel corso della Mediolanum Padel Cup, durante la quale ha parlato anche del momento che sta vivendo la sua ex squadra, la Lazio.

"Il momento è delicato, ma forse anche abbastanza prevedibile - spiega Fiore -. I segnali, però, sono confortanti. Credo che Sarri abbia centrato il punto e stia facendo, oltre che l’allenatore - cosa che sa fare molto bene - anche lo psicologo. In questo momento bisogna lavorare molto sulla testa e sulle motivazioni dei giocatori che ha a disposizione. Sarebbe importante che rientrasse qualcuno, perché la rosa non dà molti margini d’errore. Detto questo, le ultime prestazioni sono eloquenti: i ragazzi sembrano aver capito il momento di difficoltà e stanno rispondendo bene, concentrandosi sulla prestazione. Lunedì, contro il Cagliari, avranno una possibilità importante: vincendo aggiusterebbero la classifica e questo potrebbe dare slancio per il futuro".

In attesa di gennaio e di una possibile riapertura del mercato: "Sicuramente Sarri si augura questo. È vero che sta facendo lo psicologo e che ha accettato, per amore della Lazio, una situazione non facile. Però è ovvio che si aspetti dei rinforzi: la squadra ha bisogno di essere rinforzata, soprattutto se si vuole provare a fare un certo tipo di campionato. La società ha detto che ci sarà la possibilità di intervenire: speriamo sia davvero così".