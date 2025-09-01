Lazio, Zaccagni 'forza quattro': quando vede il Verona non perdona

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni è tornato al gol. Il capitano biancoceleste accoglie la richiesta di Sarri e lo accontenta: è partita la scalata verso la doppia cifra. Il suo percorso di rinascita parte proprio contro la sua ex squadra, l'Hellas Verona, contro cui Zac ha da sempre un ottimo score. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, quello di ieri è il quarto gol contro la sua ex squadra in Serie A. L’Hellas Verona è la formazione contro cui il giocatore della Lazio ha preso parte a più reti nella massima serie: otto, quattro gol e anche quattro assist.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.