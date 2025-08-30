Lazio, Sarri vuole di più da Zaccagni: "Può raggiungere la doppia cifra..."
Tanta quantità, ma poca qualità. Si possono racchiudere in queste poche parole le caratteristiche della Lazio. Sarri dovrà adattarsi, ma alcuni giocatori dovranno dare di più. Uno su tutti il capitano, Mattia Zaccagni. Il tecnico biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Verona, ha parlato di qualità e delle aspettative che ha nei confronti di Zac. Ecco di seguito le sue parole:
"Le partite si possono vincere anche per continuità, i calciatori di qualità che possono fare la differenza quando le avversarie si chiudono sono pochi. Zaccagni sa come la penso, per me può raggiungere la doppia cifra tutti gli anni, se non ci riesce vuol dire che sbaglia qualcosa. Attacca poco gli spazi e poco l’area, in questo può migliorare. Glielo devo ripetere".