Lazio, Piscedda: "Mi aspettavo questa risposta. Ora però..."

La Lazio ha vinto contro l'Hellas Verona dando quella risposta di qualità che ci si attendeva dopo la sconfitta di Como. La vittoria per 4-0 sugli scaligeri è il risultato di una grande prestazione degli uomini di Maurizio Sarri che, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha commentato nell'immediato post partita.

"Era doveroso presentarsi all’Olimpico così. Mi aspettavo una reazione del genere contro una squadra che mi è sembrata molto in difficoltà. Mi è piaciuta l’umiltà dei calciatori. La pausa nazionali? Non credo sarà difficile mantenere questa mentalità. Quando i giocatori ritornano dalla Nazionale sono più carichi mentalmente. Ci può stare la sconfitta contro il Como, che non è il Real Madrid com’è stato dipinto. La Lazio lo aveva agevolato. Questa è una buona squadra come lo era stata la scorsa stagione, ora mi aspetto questa partita anche a Raggio Emilia".

