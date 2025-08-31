RIVIVI DIRETTA - Lazio - Verona 4-0: all'Olimpico è poker biancoceleste!
Serie A 2025/26 | II giornata
Domenica 31 agosto, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-VERONA 4-0 (4' Guendouzi, 11' Zaccagni, 41' Castellanos, 82' Dia)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (84' Hysaj), Gila, Provstgaard, Tavares (64' Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (78' Belahyane); Cancellieri, Castellanos (78' Dia), Zaccagni (64' Pedro).
A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi.
All.: Maurizio Sarri
HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse (45' Frese); Cham (45' Bella Kotchap), Serdar, Bernede (69' Belghali), Bradaric; Harroui (45' Elmusrati); Giovane, Sarr (78' Mosquera).
A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Niasse, Ajayi, Vermesan. All.: Paolo Zanetti
Arbitro: Crezzini; Assistenti: Costanzo e Garzelli; IV Uomo: Colombo; Var: Pezzuto; A.Var: Maresca.
Ammoniti:
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio all'Olimpico: la Lazio batte il Verona 4-0!
90' Comunicato l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.
86' Squillo di Guendouzi, che tenta la conclusione dalla lunghissima distanza: palla che si perde in out.
84' Fuori Marusic, dentro Hysaj.
82' GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Cross di Belahyane e gol di Dia, a cui non serve far altro che spingere la palla in porta. Poker della Lazio all'Olimpico!
78' Per il Verona, fuori Sarr e dentro Mosquera.
77' Altro doppio cambio: fuori Castellanos, dentro Dia; fuori Dele-Bashiru, dentro Belahyane.
76' Immediato contropiede del Verona, bravo Provedel a uscire e a far sua la palla.
75' Castellanos colpisce la palla che però viene "murata" da un giocatore avversario. Taty si lamenta per un colpo di braccio, che però l'arbitro non vede e non sanziona.
75' Castellanos "sfrutta" la deviazione avversaria per conquistare un altro calcio d'angolo, di cui questa volta s'incarica Pellegrini.
69' Cambia ancora Zanetti: fuori Bernede, dentro Belghali.
68' Pedro scambia con Dele-Bashiru, poi lo spagnolo chiama in causa Pellegrini, che tenta la conclusione in porta da posizione defilata. La palla si perde sopra la traversa.
64' Primi cambi per la Lazio: fuori Zaccagni, dentro Pedro; fuori Tavares, dentro Pellegrini.
62' La palla passa lungo l'area di rigore, poi Provstgaard duella con Bella-Kotchap finendo anche a terra. L'azione prosegue con Guendouzi che ne approfitta e conclude in porta beffando Montipò, ma il gol non viene convalidato per posizione di fuorigioco di Tavares.
60' Zaccagni crossa in area, Elmusrati devìa in angolo. Tavares pronto ad occuparsi del corner.
59' Ci prova ancora Castellanos dalla distanza: la palla si perde di poco al lato della porta.
56' Cancellieri fallisce una clamorosa occasione per il 4-0: Rovella lo serve magistralmente, lui colpisce male e la conclusione non inquadra la porta.
55' La Lazio sembra aver un po' rallentato, ma rimane comunque in possesso palla contro un Verona che fatica a farsi vedere dalle parti di Provedel.
52' Calcio d'angolo per il Verona: alla fine ci prova il numero 8 Serdar, che va alla conclusione, fuori misura e oltre la traversa.
49' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo di Elmusrati su Zaccagni.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Verona.
45' Triplo cambio per il Verona: escono Fallou, Ebosse, Harroui ed entrano Bella Kotchap, Frese ed Elmusrati.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplic fischio, finisce il primo tempo di Lazio-Verona.
45' Doppio calcio d'angolo per la Lazio, che rimane in possesso palla mentre viene comunicato l'extra-time del primo tempo: si giocherà fino al 45'.
44' Polemiche da parte della Lazio per il fallo subito in area di rigore da Cancellieri nel contrasto con Serdad, l'arbitro però non ferma l'azione.
41' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!! E arriva anche il gol di Castellanos! Calcio di punizione di Rovella e Taty che incassa di testa!
37' Calcio di punizione in favore della Lazio: Gila non riesce a trovare l'impatto pulito sul pallone.
36' Bravissimo Castellanos che arriva fino alla fine del campo e mette una buona palla al centro, provvidenziale Nelsson.
33' I calciatori ne approfittano per un cooling break improvvisato. Fallou sembra poter proseguire, rientra in campo.
32' Problemi per Fallou che rimane a terra subito soccorso dallo staff medico del Verona. Il calciatore si fa male praticamente da solo, provando a recuperare il pallone nel duello con Zaccagni.
29' Buona azione del Verona: prima la parata di Provedel su Giovane, poi la conclusione di Bernede, che finisce sul palo.
26' Castellanos arpiona la palla, poi chiama in causa Guendouzi con un passaggio filtrante. Bernede è bravo a capire tutto, si mette davanti al francese e recupera la palla.
24' Castellanos sbaglia la conclusione: in area, ha la possibilità di beffare Montipò ma colpisce male, la palla si perde in out.
20' Bella chiusura di Provstgaard su Giovane! Il danese interrompe sul nascere un'azione potenzialmente pericolosa per la Lazio.
18' Tavares molto polemico con l'arbitro, che sanziona col calcio di punizione il suo intervento su Fallou. Palla a Montipò per la rimessa in gioco.
15' Bravo Dele-Bashiru a portarsi in avanti, poi chiama in causa Guendouzi che, anziché andare alla conclusione, la passa indietro a Rovella. Il tiro del centrocampista è fuori misura, si perde ben oltre la traversa.
11' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! E subito il raddoppio! Zaccagni mette la firma sul tabellino della partita! Scambio d'alta classe con Castellanos, che serve con una rabona il numero 10.
8' Viene ancora chiamato in causa Castellanos in area di rigore: arriva prima Unai Nunez, che colpisce di testa togliendo all'argentino la possibilità di prender palla. Sembra esserci anche una spinta ai danni del Taty, non per l'arbitro.
6' Montipò combina quasi un guaio: sbaglia il lancio lungo, intercetta Cancellieri ma non lo fa in modo preciso. Il Verona recupera e riesce a ripartire.
4' GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Lazio subito in vantaggio con Guendouzi. Lancio di Rovella in area di rigore all'indirizzo di Castellanos che fa sponda per il francese, bravo a insaccare in rete!
3' Azione offensiva del Verona: Cancellieri è bravo a recuperare la palla e allontanarsi dalla porta di Provedel, poi conquista la punizione cercando l'intervento di Serdar.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio e Verona.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Verona, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Como, i biancocelesti sono chiamati a rialzare subito la testa con l'Hellas, reduce dal pareggio contro l'Udinese. Appuntamento alle 20.45 con il fischio d'inizio del match.
Seguono aggiornamenti
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.