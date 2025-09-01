Lazio, Castellanos pone fine a un lungo digiuno. Da quanto aspettava il gol in casa!

RASSEGNA STAMPA - Che Taty! La Lazio vince 4-0 contro l'Hellas Verona, trova i primi tre punti della nuova stagione ma tanto lo deve anche a Castellanos. È tramite lui che si sviluppano i primi due gol, tra stop eleganti e rabone fantascientifiche, ed è sempre lui che mette in ghiaccio la partita segnato il 3-0 di testa su punizione di Rovella. L'attaccante argentino torna all'Olimpico e lo fa con la voglia di chi non vede l'ora di riportare alla vittoria la squadra, con la cattiveria di chi non accetta quanto avvenuto a Como e vuole subito porre rimedio. È il grande protagonista di una partita che inevitabilmente lo elegge a MVP perché oltre all'efficacia, Taty ci ha messo anche tanta qualità.

TABU' SFATATI - Poi c'è la statistica, i dati che, riportati dal Messaggero, ci sottolineano come questo ritorno al gol era fondamentale per Castellanos. Basti pensare che l'ultima rete segnata davanti ai propri tifosi era il 9 febbraio del 2025, proprio in quel Lazio-Monza che ha rappresentato l'ultimo bagliore di luce casalingo prima di una serie di dolorosi passi falsi. In trasferta, invece, il digiuno è stato più breve, ma comunque significativo. Castellanos con indosso la maglia della Lazio non gonfiava la rete dal 23 aprile, dalla semi-rovesciata a Marassi contro il Genoa.

GUENDOUZI E ZACCAGNI- E Guendouzi e Zaccagni? Anche per loro termina una lunga attesa. Per il francese si tratta addirittura della prima rete in campionato allo Stadio Olimpico, fino a oggi aveva segnato due volte a Torino e una a Empoli, trovando il gol casalingo solo in Coppa Italia contro il Genoa. A Zaccagni, invece, il gol in casa mancava da 279 giorni, dal 24 novembre contro il Bologna.

