Lazio, Sarri a DAZN: "Speranze su Insigne? Sono ignorante, la società mi ha detto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Verona e si rialza dopo la brutta sconfitta all'esordio contro il Como. All'Olimpico i biancocelesti conquistano i tre punti, sfatando un tabù che durava dalla partita del 9 febbraio scorso contro il Monza. Intervenuto ai microfoni di DAZN, mister Maurizio Sarri ha commentato il successo dei suoi. Ecco le sue parole:

"Reazione? Questa sera c'erano motivazioni forti. Oltre alla brutta sconfitta contro il Como, per loro era pesante il fatto che non vincessero da tanti mesi qui all'Olimpico. In tutti i casi, va tutto preso per quello che è in questo momento. Pensiamo solo a lavorare e a crescere. L'ho vissuta con emozione, però durante la partita l'unico pensiero era riportare la vittoria in casa per questa gente, questo popolo. È pesante trascorrere 6-7 mesi senza successi, quindi il mio pensiero era lì piuttosto che sulla soddisfazione del momento".

"Assist di Castellanos? Lui questi colpi ce l'ha. Gli dico che fa solo gol belli. Ha in canna qualche gol in più risptto a quelli che ha fatto l'anno scorso. Aspettiamo un po' tutti, anche lui sta crescendo. Prendiamo il buono di questa sera ma con tutte le dovute precauzioni".

"Buffetto a Dia prima del cambio? Stavo dicendo delle cose a Belahyane e lui gliele traduceva sotto voce, e io non capivo cosa stesse facendo. Poi me l'ha spiegato (ride, ndr)".

"Speranze su Insigne? La mia posizione è di assoluta ignoranza, non ti so rispondere. La società mi ha detto che non può aumentare il monte stipendi finché non sarà liberata dalla sanzione. Chiedete alla società, io veramente non so. E l'ultima cosa che voglio è studiare la finanza sportiva".

