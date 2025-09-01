Lazio, Sarri chiede una reazione e ottiene spettacolo: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri aveva chiesto una reazione mentale alla squadra dopo quanto visto al Sinigaglia contro il Como e non solo è riuscito a riceverla, ma in campo si è potuto gustare un vero e proprio spettacolo da parte della sua Lazio. Mentre il popolo laziale lo accoglieva nel giorno del suo ritorno allo Stadio Olimpico, lui - commosso -, si è goduto tanto l'atmosfera, quanto i suoi calciatori. Il 4-0 contro l'Hellas Verona è il frutto di uno strepitoso lavoro fatto in settimana: sotto l'aspetto tattico e sotto l'aspetto psicologico. Per questo il Comandante si merita i voti emersi dalle pagelle dei quotidiani, voti che premiano quello che ha costruito.

CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 7,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 7

IL MESSAGGERO - Sarri 7,5;

IL TEMPO - Sarri 7;

CORRIERE DELLA SERA - Sarri 7;

L'ARENA - Sarri 7;

IL RESTO DEL CARLINO - Sarri 7;

LA STAMPA - Sarri 7;

REPUBBLICA - Sarri 7.5.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.