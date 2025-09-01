Lazio, Belahyane al settimo cielo: “Grande prima vittoria in casa!”
01.09.2025 08:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Sarri è curiosi di scoprire che giocatore sarà. Noi anche. Reda Belahyane si è ritagliato uno spezzone nel finale di partita tra Lazio ed Hellas Verona, rubandosi la scena in occasione del gol del 4-0. Sarri ha detto che ha tempi di inserimento. Lui lo ha anticipato. Il movimento nello spazio per servire a Dia l'assist per il poker finale mette in mostra delle qualità che fino a poco fa non conoscevamo. Giusto allora che si riversi sui social, dopo il triplice fischio, per godersi quella che è anche la sua serata, scrivendo: "Una grande prima partita in casa questa stagione. Avanti Lazio!".