Lazio, Zaccagni esulta: "Dovevamo tornare a vincere!" - FOTO
Esulta Mattia Zaccagni, lo fa dopo il gol segnato contro l'Hellas Verona - arrivato in seguito a una super giocata di Castellanos - e lo fa sui social, il giorno dopo la partita. Pubblicando una carrellata di foto del match, l'esterno della Lazio celebra la vittoria scrivendo: "Non esisteva modo migliore di tornare a vincere, davanti alla nostra gente, nella nostra casa. Ps ultima foto la più bella (foto divertente del figlio Thiago, ndr)".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.