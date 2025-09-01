DIRETTA - Calciomercato | Gli acquisti della altre: colpo della Fiorentina

AGGIORNAMENTO 10.57 - La Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo di Lamptey dal Brighton, attesa a breve anche quella di Musah che saluterà il Milan per trasferirsi all'Atalanta.

CALCIOMERCATO - Alle 20.00 di oggi, 1° settembre, si chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Una sessione estiva che ha visto la Lazio spettatrice per via del blocco della Covisoc, arrivato per il mancato rispetto dei tre parametri NOIF da parte della società. Mentre da Formello, però, si preparava la nuova stagione nell'isolamento più totale, in Italia - e non solo - era in scena la frenetica corsa ai nuovi acquisti. Una frenetica corsa che oggi accelererà i propri ritmi per piazzare gli ultimi colpi di una lunga estate. Il primo club a infiammare l'ultimo giorno di mercato è stato il Milan. Alla ricerca di un attaccante e in trattativa con la Roma per lo scambio Dovbyk-Gimenez, i rossoneri si sono intanto assicurati il trasferimento di Adrien Rabiot dal Marsiglia. Il centrale francese ritrova Allegri che, da Tare, si aspetta anche l'arrivo di un centrale con Joe Gomez del Liverpool come obiettivo primario. La Roma non resta a guardare. Tsimikas in prestito dai Reds è stato l'ultimo colpo, ma è avviata la trattativa con il Monza per Pessina. Protagonista assoluta, almeno in queste ore, la Juve. Tudor si sfrega le mani da Vinovo. Dopo l'arrivo di David e Joao Mario, la società bianconera ha piazzato il doppio colpo: Openda e Zhegrova, salutando Nico Gonzalez che si trasferisce all'Atletico Madrid.

