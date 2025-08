Calciomercato Lazio | Gigot a rischio taglio: non è esclusa la cessione

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio tornerà a Roma dopo il mini ritiro in Turchia, a Istanbul, e le amichevoli contro Fenerbahce e Galatasaray. Il club bianoceleste ricomincerà il lavoro sul campo, prima di tornare in campo il 8 luglio al Turf Moore contro il Burnley per il penultimo test amichevole prima del Como. Sarri cercherà di ribadire i concetti sui quali ha insistito fino ad oggi, nella speranza di ritrovare un gruppo quasi al completo. Se Patric resterà fuori ancora per qualche settimana, Isaksen attende il via libera dalle analisi per tornare ad allenarsi.

GIGOT - Poi c'è il caso Gigot. Il mal di schiena lo aveva accusato quasi due settimane fa. Non è partito per la tournée, restando a Roma per recuperare e attendendo il rientro della squadra. La speranza è che oltre all'acciacco fisico, non ci sia anche un mal di pancia. La sua posizione in rosa, d'altronde, è ormai nota. Sarri non lo vede idoneo, per caratteristiche, al proprio gioco. Lui marcatore puro è destinato ad allenatori che difendono in maniera completamente diversa rispetto al Comandante.

POSSIBILE CESSIONE? - Per questo motivo oggi è l'ultimo centrale di una lista nella quale, però, va valutata la posizione di Patric. Operatosi circa 6 mesi fa, al momento del suo ritorno ha accusato uno stiramento che lo terrà fuori un mese. La sua condizione fisica e atletica non sarà delle migliori al suo rientro, motivo per cui Sarri potrebbe decidere di inserire anche Gigot nella lista per la Serie A. Il centrale francese, come riporta il Messaggero, è oggetto di riflessioni dalle parti di Formello dove, oggi, non escludono una sua partenza. I 2 milioni che percepisce di ingaggio hanno un peso non indifferente sul costo della rosa e sull'indicatore del costo del lavoro allargato, paletto in cui rientrare entro il 30 settembre per sbloccare il mercato di gennaio. In tal senso, stando a quanto riporta il quotidiano, sarebbero stati avviati alcuni contatti con dei club della penisola araba, provenienti dal Qatar e da Dubai, club disposti a riconoscere all'ex capitano del Marsiglia il suo attuale ingaggio.

