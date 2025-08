Lazio, dilemma a centrocampo: i dubbi e le soluzioni di Sarri - VIDEO

"La regia affidata a Rovella nell'idea della crescita e nella continuità di un play mediano che l'anno scorso si è parecchio responsabilizzato, ma il ritorno di Cataldi fa quantomeno vacillare la scelta di default". Inizia così lo speciale di RadioTv Serie A sul centrocampo della Lazio e sul dilemma che sta attanagliando la mente di Maurizio Sarri fin dalla notizia del mancato pagamento del riscatto da parte della Fiorentina per Danilo Cataldi. Il centrocampista è tornato nella Capitale con la 32 sulle spalle e la voglia di riprendere da dove aveva lasciato, con in panchina quel maestro che lo ha formato e lo ha reso titolare di una Lazio da secondo posto nel 2022/2023. Cataldi conosce a memoria i meccanismi di Sarri, anche più di Rovella che oggi vede mettere in discussione la propria titolarità.

LE MEZZALI - "Poi le mezzali a destra. Guendouzi che dà garanzia totale di corsa e recupero, chilometri ad alta intensità e forse anche qualche gol. Non è mai stato uno da 7-8 centri a stagione, ma anche solo la metà, come ai tempi di Marsiglia, al tecnico toscano andrebbero più che bene". Prosegue così il focus, spostando l'attenzione sulle mezzali: sull'assenza di gol che, però, Guendouzi potrebbe portare se messo in condizione di farlo, ma anche sul "cruccio Dele-Bashiru che agli occhi di Sarri non eccelle in qualità, ma è un versatile e si sente a suo agio se più vicino alla porta. L'ideale sarebbe riportare il nigeriano ai livelli pre Serie A in quell'incursione che beneficerebbe maggiormente, forse, della posizione di trequarti". Un ruolo oggi non contemplato da Sarri, ma che Dele-Bashiru ha ricoperto anche con Baroni, muovendosi in alcune occasioni alle spalle della punta nel 4-2-3-1, dove dava fisicità e anche un buon attacco degli spazi.

BELAHYANE - Ma ragionando in questi termini bisognerebbe tirare in ballo Vecino e Belahyane, perché sarebbe uno tra loro due, secondo RadioTv Serie A, a dover "affiancare il play. Dieci milioni al Verona per appena due presenze dall'inizio con Baroni (Belahyane, ndr), chissà che da agosto non diventi lui cruciale" .

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.