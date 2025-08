Lazio | Cancellieri riscrive il futuro: da esubero a sorpresa. E ora...

Un pari che fa morale e offe spunti. La Lazio fa 2-2 in casa del Galatasaray, avversario di livello, già qualificato alla fase campionato della Champions e che fra sei giorni scenderà in campo per la prima di campionato. Sarri raccoglie elementi utili al prosieguo della preparazione, perché a Como mancano tre settimane, in mezzo ancora le amichevoli contro Burnley e Atromitos. Indicazioni, segnali, ecco a cosa servono queste partite, come quelli mandati da Matteo Cancellieri. Il classe 2002 è stato tra le note più liete nella notta di Istanbul, confermando i segnali positivi già emersi nelle prime uscite precampionato: prima ha propiziato l’autogol che ha sbloccato il match, poi ha servito l’assist per il raddoppio firmato da Zaccagni. Una prestazione convincente, fatta di corsa, abnegazione e personalità. Complice l’assenza di Isaksen, ancora ai box per la mononucleosi, Cancellieri ha sfruttato a pieno la chance offertagli da Sarri, muovendosi bene sull’esterno e dialogando con continuità con i compagni di reparto. La sua crescita, soprattutto a livello di personalità, appare piuttosto evidente.

Non è un caso che Cancellieri sia stato l'ultimo giocatore, tra quelli che erano partiti dal primo minuto, a lasciare il campo nel corso della ripresa. Cresce il 23enne romano e ora la sua permanenza a Formello è l'ipotesi più concreta, così come l'inserimento nella lista per il campionato. Fino a poche settimane fa, una sua partenza – in prestito o a titolo definitivo – sembrava probabile. Diverse squadre italiane e straniere avevano manifestato interesse, e la Lazio era pronta ad ascoltare offerte. Ma ora lo scenario è cambiato. Cancellieri sta scalando le gerarchie e dimostrando di poter essere utile alla causa, anche in vista di una stagione lunga e impegnativa. Sarri lo osserva con attenzione: il tecnico vuole ali capaci di attaccare la profondità, ma anche di aiutare in fase di non possesso. In questo senso, l’ex Verona sta finalmente trovando la giusta applicazione tattica, un aspetto che in passato lo aveva limitato. Cancellieri spinge, vuole guadagnarsi la conferma, ci sta provando, si giocherà le sue carte anche contro Burnley e Atromitos, per arrivare a Como ed essere a pieno dentro la Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.