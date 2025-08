Burnley - Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Un pareggio e una vittoria per la Lazio nella sua mini tournée in Turchia, conclusasi con il 2-2 contro il Galatasaray. I biancocelesti ora lasceranno Istanbul per partire alla volta dell'Inghilterra dove il 9 agosto, alle ore 16.00, saranno impegnati contro il Burnely al Turf Moor. Il quinto test amichevole della squadra di Sarri, il penultimo prima dell'inizio del campionato, sarà trasmesso in esclusiva su Dazn, dove i tifosi potranno seguirlo in live streaming e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console e su Lazio Style Channel.

