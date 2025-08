Lazio, manca poco alla sfida contro il Gala: gli scatti dal Rams Park - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Mancano poche ore alla seconda e ultima amichevole per la Lazio in questa Tournée in Turchia. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho, Sarri e i suoi cercano un riscatto sia sul piano del gioco sia su quello del risultato. In attesa dell'inizio del match e dell'annuncio delle formazioni ufficiali, la società ha pubblicato i primi scatti dal Rams Park, lo stadio del Galatasaray che in occasione della sfida sarà gremito soprattutto per salutare (di nuovo) il neo-acquisto Victor Osimhen.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.