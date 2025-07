Lazio, Provstgaard non vede l'ora di iniziare: il post social - FOTO

Oliver Provstgaard è stato uno dei migliori contro l'Avellino ma anche nel ritiro precampionato di Formello. Sarri punta su di lui, sembra lui il prescelto per sostituire lo squalificato Romagnoli per le prime due sfide di campionato. Dopo i primi sei mesi di ambientamento in Italia, il danese è pronto a far vedere di che pasta è fatto sperando di poter giocare con più regolarità. "Costruendo la forma giusta per la nuova stagione", queste le aprole del suo ultimo post social in cui mette in evidenza quanta voglia abbia di ripartire con l'aquila sul petto.

