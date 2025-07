Avellino - Lazio, Criscitiello e il siparietto con Sarri: "Grazie mister!" - VIDEO

Al termine dell'amichevole tra Lazio e Avellino, terminata con la vittoria per 1-0 a favore dei biancocelesti, a bordocampo è andato in scena un simpatico siparietto tra Michele Criscitiello e Maurizio Sarri. Come immortalato in un video social pubblicato dal primo, i due si scambiano qualche battute tra sorrisi e poi, come ribadito nel post, Criscitiello ringrazia Sarri per aver partecipato al terzo memorial in onore di suo padre.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.