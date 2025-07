Lazio, Rovella a LSC: "Vogliamo tornare in Europa. Gol? Spero di farlo..."

Nel post partita di Avellino - Lazio, Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole: "Il risultato non lo guardiamo, pensiamo più alle prestazione. Eravamo sulle gambe per gli allenamenti dei giorni scorsi, stiamo cercando di assimilare i dettami del mister. Era più un test per vedere a che punto siamo che per il punteggio. Sono cresciuto in questi due anni alla Laizo, sono un altro giocatore rispetto a quando sono arrivato. Il ritiro è stato tosto, stiamo lavorando molto forte, sappiamo che dobbiamo riscattare la stagione dell'anno scorso. Un club come la Lazio non può non stare in Europa, lavoreremo per tornarci. Il mio primo gol con la Lazio? Sicuramente non in amichevole, spero di farlo in campionato".

Pubblicato il 26/07