Lazio, contro l'Avellino un indizio sul capitano: Zac confermato, ma Cataldi...

RASSEGNA STAMPA - Maglia numero 10 e fascia al braccio. È tornato in tutto e per tutto, Mattia Zaccagni. Contro l'Avellino, a fine partita, ha anche alzato il trofeo del terzo Memorial Sandro Criscitiello, dopo uno scambio di battute con Cataldi. Era stato proprio il centrocampista infatti a sostituirlo nei gradi di capitano nel secondo tempo, come successo anche domenica scorsa contro la Primavera.

La situazione ora sembra rientrata: "Per me è un onore essere il capitano della Lazio. Darò tutto me stesso per la società e i tifosi. Non so niente, leggo poco. Farò quello che mi dirà la società, per me un onore indossare la fascia. Sono contento", ha spiegato nel post partita a Frosinone. Ieri sera è arrivato un segnale chiaro, seppur ufficioso, su quella che potrebbe essere anche la decisione del gruppo: Zaccagni confermato capitano.

Sarri durante la presentazione di giovedì aveva spiegato di voler lasciare la scelta allo spogliatoio. Pare che non ci saranno cambiamenti, almeno stando a quanto successo contro l'Avellino. La prova definitiva, come scrive Il Corriere dello Sport, arriverà quando e Cataldi giocheranno contemporaneamente dall'inizio. Aspettando quel momento, il numero 10 resta ancora con la fascia al braccio.

