FORMELLO - Lazio, continua la preparazione estiva: ora il mini-ritiro in Turchia

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Archiviata anche la seconda amichevole. La Lazio battuto l'Avellino al Benito Stirpe di Frosinone per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello: decisivo il rigore di Guendouzi nel finale. Ora la squadra rientrerà a Formello per continuare la preparazione estiva: domani (domenica) è in programma una seduta di scarico, mentre lunedì è fissato un giorno di riposo.

La partenza per la mini tournée in Turchia, invece, avverà martedì pomeriggio, dopo un allenamento nel centro sportivo in mattinata. A Istanbul sono in programma due nuove gare: una il 30 luglio contro il Fenerbahce di Mourinho e un'altra il 2 agosto contro il Galatasaray.

Starà ancora fuori Isaksen, che ha contratto la mononucleosi e avrà bisogno di qualche altro giorno per negativizzarsi. Dia, invece, partirà con il resto della squadra nonostante qualche problema fisico accusato nei giorni scorsi (non era convocato contro l'Avellino). Restano da chiarire, poi, le condizioni di Gigot, alle prese con il mal di schiena, e di Patric, con fastidi alla coscia.

Pubblicato il 26/07