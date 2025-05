FORMELLO - Lazio, Pedro e Pellegrini in gruppo. A parte Dia e Tavares: le ultime

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Baroni (o meglio Del Rosso) ritrova Tavares e Pedro. Dopo il riposo di ieri il portoghese, fermo per un attacco influenzale, è tornato ad allenarsi seppur in maniera differenziata. Insieme a lui ha lavorato a parte anche Dia, escluso dalle prove tattiche anti-Lecce scattate in mattinata. Lo spagnolo, invece, si è riunito al gruppo alternandosi sulla destra con Isaksen.

È sicuramente uno dei ballottaggi più importanti da tenere d'occhio sia domani mattina che nella rifinitura di sabato pomeriggio. Al centro della trequarti, in assenza di Dia, si è mosso ancora Vecino, come successo contro l'Inter a San Siro. A sinistra tornerà Zaccagni dalla squalifica, mentre a centrocampo non ci sono dubbi sulla coppia Guendouzi - Rovella, imprescindibili anche all'ultima giornata di campionato.

Con il resto della squadra si è rivisto pure Pellegrini, ieri aveva svolto solo una corsa in solitaria. Sulle fasce però il tecnico ha provato Hysaj e Marusic, che insidiano gli altri due esterni. Al centro Gila resta in vantaggio su Gigot per affiancare Romagnoli di fronte a Mandas tra i pali. Restano indisponibili Lazzari e Patric (come Basic assente nuovamente questa mattina) che hanno finito la loro stagione.