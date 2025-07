Ascari sicuro: "Lazio, dipende tutto da Sarri. Si può già parlare di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di news.superscommesse.it, il procuratore Eugenio Ascari ha parlato del mercato delle squadre di Serie A e dei problemi della Lazio, che quest'estate non potrà fare acquisti. Queste le sue parole: "Il mercato dei biancocelesti è bloccato per il problema dell’indice di liquidità; quindi, quello della Lazio è un discorso a parte. Dipende tutto da Sarri, solo da lui. Dall’alchimia che riuscirà a costruire con la squadra, restituendo brillantezza a qualche giocatore che non ha reso in passato per quello che ci si aspettava. Il tutto a meno di una ricapitalizzazione di Lotito che ad oggi sembra poco probabile. Per questo, a mio parere, si può già parlare di una Lazio Sarri dipendente".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.