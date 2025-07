Lazio, Mattei: "Non sono sicuro che la squadra sarà confermata. Aspetterei..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha fatto il punto in casa Lazio mettendo in evidenza le difficoltò che sta affrontando la società e sollevando alcuni dubbi che potrebbero essere sottoposti nella conferenza stampa di Sarri del 10 luglio.

"Io la mano sul fuoco che questa Lazio verrà confermata in blocco non ce l’ho. Dietro l’angolo, calcolando come ragiona questa società, ci potrebbe sempre essere una brutta sorpresa; attenderei le ore 20 del primo settembre. Il calcio mondiale va avanti con i debiti a lungo termine, così si può puntare a traguardi importanti. Chi va avanti come le ‘formichine’, non va lontano. Cosa domanderei a Sarri? Se nonostante il blocco, gli hanno garantito che ci sarà un gruppo intoccabile, se è tranquillo da questo punto di vista o se teme ci possa essere qualche spiacevole sorpresa da qui all’inizio del campionato. La prima gara di Serie A è la più difficile che potesse capitare in questo momento: metterà davanti una squadra della Capitale, bloccata sul mercato, contro una squadra di piccola provincia che ha alle spalle una delle società più ricche. La Lazio affronterà una piccola realtà che spende".

