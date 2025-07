Calciomercato Lazio | Gigot rischia il taglio dalla lista? Sarri ha scelto...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri dovrà prendere delle decisioni in ritiro. Dalla società non arriveranno degli acquisti, motivo per cui ci saranno reparti dove le scelte saranno limitate. Al contempo, però, ce ne saranno anche altri in cui il tecnico dovrà gestire la sovrabbondanza di elementi. In porta, per esempio, dove sarà chiamato a scegliere il titolare tra due portieri di livello come Provedel e Mandas. E in difesa dove sono cinque i giocatori a disposizione per due posti. Romagnoli e Gila saranno i titolari, tra i restanti tre Sarri dovrà scegliere le prime riserve e il quinto centrale, quello che rischia addirittura il taglio dalla lista.

GIGOT - Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, quella che emergerebbe da Formello sarebbe l'intenzione del tecnico toscano di preferire Patric e Provstgaard a Samuel Gigot. Il centrale francese, nonostante l'ottima stagione con Baroni, non avrebbe le caratteristiche ideali per ritagliarsi uno spazio importante nella Lazio di Sarri. Motivo per cui nelle prossime settimane, a meno di ripensamenti nel corso del ritiro, la società cercherà una sistemazione per l'ex capitano del Marsiglia.

