Calciomercato Lazio | Sarri sogna Chevalier: lo vuole per il post Mandas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il futuro della porta biancoceleste è un vero e proprio rebus. Il ritorno di Sarri ha riappianato completamente le gerarchie, con Provedel e Mandas in lotta per il ruolo di numero uno biancoceleste. Ad influenzare il tutto, inoltre, potrebbe esserci il mercato, con il Wolverhampton che è stregato dal 22enne greco e potrebbe tornare all'attacco.

In caso di un'offerta irrinunciabile, la Lazio potrebbe anche decidere di cedere Mandas, trattenendo fino a gennaio Furlanetto come secondo e Renzetti come terzo in attesa di poter intervenire sul mercato per un sostituto adatto al presente e al futuro. Secondo Il Messaggero, un nome caldo potrebbe essere quello di Lucas Chevalier, 23 enne del Lille di cui Sarri sarebbe letteralmente pazzo. Il francese è nel mirino di tantissimi club e potrebbe restare solo una suggestione, ma il club lo tiene d'occhio in caso di necessità futura.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 05/07