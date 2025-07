Lazio, Insigne demolito: "Uno dei più grossi fallimenti nella storia della MLS"

TUTTOmercatoWEB.com

Lorenzo Insigne dice addio al Toronto lascia l'MLS. Per tanti, la sua partenza è un bene per la squadra canadese. Come ad esempio il giornalista Joshua Kloke che, in un pezzo scritto per The Athletic, non ci va proprio leggero sul'ex esterno della nazionale azzurra. Kloke specifica che il Toronto vuole cambiare cultura e ripartire da giocatori che hanno futuro, poi sull'ex Napoli: "La squadra ha ritenuto necessario ripartire da zero, cambiare la cultura. E considerato quel che ha prodotto, i costi tremendamente alti e l’atteggiamento dannoso dentro e fuori dal campo, vale la pena chiamare Insigne tra i più grandi fallimenti nella storia della MLS".

Oggi Insigne può tornare in Italia. Ci sono stati apprezzamenti di Udinese, Parma e soprattutto Lazio, con Sarri che si è mosso in prima persona e che ha ricevuto il pieno gradimento del calciatore per un possibile approdo a Roma. La situazione resta da monitorare, bisogna ancora capire per quando l'operazione risulterebbe fattibile a causa del blocco del mercato, se effettivamente da settembre oppure ancor più avanti.

