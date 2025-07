Lazio ad alta fedeltà: Pedro e Vecino pilastri nel Sarri-bis

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il timbro di fedeltà a Sarri impreziosisce i rinnovi di Pedro e Vecino. Per entrambi sarà la terza volta sotto al guida del Comandante. Erano in scadenza a giugno, è arrivato il prolungamento per un'altra stagione. Il 28 luglio lo spagnolo compirà 38 anni: si considera all'ultima passo agonistico. Poi vuole avviare la carriera di allenatore. Probabilmente a Formello. Matias Vecino farà 34 anni il 24 agosto. Nel suo rinnovo c'è la clausola per un altro anno se sommerà 25 presenze nella prossima stagione. In quella appena conclusa è giunto a quota 29 tra alcuni stop, specialmente quello di tre mesi per un infortunio alla coscia. Pedro ha raggiunto il suo top in biancoceleste nell'ultima stagione. Pesantissimi i 14 gol sul fatturato laziale. E un suo centro ha indirizzato pure lo scudetto verso il Napoli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Sarri ha fatto sapere a Fabiani di voler lavorare su un organico di 20 giocatori di movimento. In particolare, una doppia soluzione per ruolo. Pedro e Vecino non sono candidati titolari. Almeno in prima battuta. Pedro rimane un'alternativa a Isaksen da ala destra, mentre Vecino come opzione in più da interno di sinistra. Dove Sarri dovrebbe puntare su Dele-Bashiru, confidando in un'adattabilità tattica ancora tutta da verificare.

L'uruguaiano conosce bene quel ruolo e diventa così la soluzione bis. Ma l'ex Inter può agire anche da play oltre che sulla destra della mediana. E da jolly si possono delineare pure le prospettive di Pedro nel tridente. Non solamente nella corsia destra, quindi, ma anche in quella mancina. Senza dimenticare la sua capacità di giocare al centro. Ecco perché i rinnovi di Pedro e Vecino sono delle "polizze" ad alta fedeltà per più ruoli nella Lazio-bis di Sarri.

