Calciomercato Lazio | Floriani Mussolini tra Watford e Cremonese: le ultime

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Floriani Mussolini intriga Sarri, lo ha allenato nel ritiro di Auronzo negli anni precedenti ma per avere spazio dovrebbero partire due esterni. L’organico è super affollato nel suo reparto. Nel frattempo si sono inseriti alcuni club. Udinese e Watford, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono in prima fila. La trattativa avviata a Formello con gli agenti del giocatore, l’idea di giocare a Londra e in Championship lo attira.

I due club in corsa sono della stessa proprietà e per questo, spiega il quotidiano, il passaggio per il Friuli - per il regolamento della Football Association - sarebbe indispensabile. Il biancoceleste non ha precedenti e esperienze in Nazionale e in A, l’ipotesi è fargli fare almeno una presenza nella massima serie prima di poter partire per l’Inghilterra e per questo i bianconeri potrebbero chiudere l’operazione nei prossimi giorni e girarlo al Watford o a fine agosto o a gennaio. I Pozzo lo trattano solo a titolo definitivo con recompra o percentuale di futura rivendita a favore della Lazio. Gli agenti puntano a chiudere l’operazione entro metà luglio, ma tengono aperta un’altra pista. Contatti avviati con la Cremonese, neopromossa in A. La formula preferita è prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato il 05/07