Ex Lazio | Immobile saluta il Besiktas: "Grazie per tutto" - FOTO

Ciro Immobile saluta il Besiktas. Dopo un solo anno in Turchia, l'ex capitano della Lazio lascia Istanbul per trasferirsi al Bologna, con cui firmerà un contratto di un anno con opzione per un secondo. In attesa dell'ufficialità del suo ritorno in Serie A, Ciro ha pubblicato su Instagram un post in cui ha salutato e ringraziato il club che lo ha accolto dopo gli otto anni trascorsi in biancoceleste. Questa la descrizione: "Ciao Besiktas, ciao Istanbul. Ci siamo divertiti, abbiamo esultato insieme. Il vostro calore mi ha sempre trasmesso e dato tanta carica! Io e la mia famiglia vi ringraziamo per averci fatto sentire a casa dal primo minuto! In bocca al lupo per tutto".

