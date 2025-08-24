Lazio, Gila a Dazn: "Ci siamo compattati. Vogliamo dimostrare quanto..."

A pochi minuti dalla prima partita di questa nuova stagione, il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Como e Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"Ci siamo compattati, il messaggio è sempre stato chiaro. Si può vedere una cosa negativa il fatto di non essersi rinforzati, ma l'idea del mister è chiara. Siamo quelli che siamo, il livello è alto e quindi siamo tranquilli. Questa stagione è una sfida per dimostrare quanto valiamo, sarà difficile ma siamo fiduciosi".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.