Lazio, Di Canio: "Oggi si è vista la differenza tra una società che programma e una che..."

© foto di Federico De Luca

Inizia con una sconfitta la stagione della Lazio. Al Sinigaglia la squadra allenata da Maurizio Sarri va ko per mano del Como che si è imposto per 2-0. Una serata con poche luci e molte ombre quella dei biancocelesti che Paolo Di Canio ha così commentato ai microfoni di Sky Sport.

"Oggi si è vista la netta la differenza tra una società che sta programmando seriamente e una che non ha programmato e abbiamo visto quello che è successo in estate con il mancato mercato. Direi male, parte male, mi aspettavo qualcosa di più nonostante il Como si sia dimostrato un’ottima squadra”.

