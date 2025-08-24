Como - Lazio, Fabregas perde due attaccanti: Diao e Addai in tribuna
Due assenze dell'ultima ora per Fabregas. All'esordio in campionato contro la Lazio, il tecnico del Como non potrà contare su Diao e Addai. Entrambi gli attaccanti erano convocati anche se non in perfette condizioni; alla fine non ce l'hanno fatta e non si siederanno in panchina. Presente invece Kuhn, altro giocatore che nei giorni scorsi era in dubbio.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.