Como - Lazio, Palmeri duro: "Che delusione Sarri..."
Inizia nel peggiore dei modi la stagione della Lazio. La squadra allenata da Maurizio Sarri esce sconfitta per mano del Como che si è imposto con un secco 2-0 con le reti di Douvikas e Nico Paz.
Oltre al risultato è la prestazione dei biancocelesti a essere negativa con una Lazio davvero troppo poco incisiva. Sulla sfida ecco il commento di Tancredi Palmeri: "Nemmeno il computo di 10 occasioni a 2 è sufficiente a spiegare l’abbacinante dominio del Como, superiore in ogni aspetto alla Lazio che è stata capace di creare zero occasioni nella ripresa. Gioco martellante ma arioso di Fabregas. Che delusione Sarri".
