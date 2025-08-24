Lazio, Gila a LSC: "C'è voglia di riscatto. Possiamo prendere i tre punti"

A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Como e Lazio, Mario Gila ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: “C’è molta voglia di riscatto e molta voglia di cominciare questo progetto, anche se siamo rimasti quasi tutti dall’anno scorso, ma con un’idea diversa. Siamo fiduciosi di quelli che siamo e abbiamo molta voglia di affrontare la Serie A. Dopo un precampionato positivo sappiamo che possiamo fare molte cose belle”.

“Servirà un Lazio al massimo livello. Dobbiamo stare sul pezzo sulla fase difensiva e su quella offensiva. Loro palleggiano molto bene e noi dobbiamo pressare molto forte e gestire molto bene i momenti della gara. Essendo cattivi possiamo prendere i tre punti, che sarebbero molto importanti.

“Voglio crescere e mostrare al mister che, dopo il primo anno, sono capace di avere un ruolo molto importante nella squadra. Tuttavia, non sono così tanto importanti gli obiettivi personali. So che facendo una bella stagione con il gruppo migliora tutta la squadra. Per me è importante fare una bella stagione con il gruppo, prendere più punti possibili, giocare bene e divertirci”:

