Como, Nico Paz a Dazn: "Il gol? Non sono sorpreso, vi spiego"
24.08.2025 20:41 di Ludovica Lamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nico Paz ai microfoni di Dazn è intervenuto per commentare la vittoria contro la Lazio. Suo il gol del 2-0 calciato da punizione con un tiro pazzesco, finito dove Provedel non ha potuto nulla: “Sto allenando i calci spiazzati per calciare così, sorpreso non lo sono, ma sono molto felice. Mi danno questo amore i tifosi e ne usufruisco perché mi carico e motivo così. Miglior 10 della Serie A o dieci gol e dieci assist? Preferisco pensare partita per partita".