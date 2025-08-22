Lazio, scatto in Borsa dopo il boom abbonamenti: tutti i dettagli
La Lazio vola non solo sugli spalti, ma anche a Piazza Affari. Dopo aver superato quota 29mila abbonamenti per la stagione 2025/26, il club capitolino registra un’impennata in Borsa: secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il titolo biancoceleste nella giornata di giovedì avrebbe guadagnato oltre l’8%. Le azioni hanno toccato un picco di 0,97 euro, portando la capitalizzazione a sfiorare i 65 milioni di euro. Un exploit sostenuto dall’entusiasmo dei tifosi, che si riflette anche sull’interesse degli investitori. Va però ricordato che il titolo resta tra i più volatili del listino: bastano pochi movimenti per influenzarne sensibilmente il prezzo.
