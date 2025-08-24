Lazio, senti Bazzani: "Il ritorno di Sarri mi interessa. E la squadra..."

Nel pre partita di Como - Lazio, l'ex calciatore Fabio Bazzani ha parlato del ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni in vista della stagione: “Il ritorno in panchina di Sarri è quello che mi interessa di più. Ritrova una squadra diversa da quella che ha lasciato, voglio capire se modificherà il suo modo di giocare. La Lazio forse rispetto al Como ha un vantaggio: non c’è stato un via-vai, hanno tutti lavorato con continuità. Sarri ha detto alla squadra che il mercato bloccato non è un alibi, i giocatori si sono allenati sapendo di essere questi e basta”.

