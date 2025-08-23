Lazio | Patto tra Sarri e gruppo squadra: "Possiamo sfruttare le difficoltà..."

RASSEGNA STAMPA - La stagione 2025-26 si apre con una parola chiave: riscatto. Dopo mesi difficili, la Lazio è chiamata a ripartire, a ritrovare compattezza e risultati. L’occasione arriva subito, domani, sul campo del Como, nella prima giornata di campionato: un test utile per misurare la condizione della squadra e verificare le prime risposte sul piano dell’atteggiamento.

Il tecnico Maurizio Sarri ha insistito molto su questo aspetto nelle ultime settimane. Ha chiesto ai suoi giocatori unità, spirito di gruppo, capacità di reagire alle difficoltà. "Stiamo vivendo una difficoltà, possiamo sfruttarla in modo negativo costruendo alibi, oppure in modo positivo creando un gruppo", queste le parole rivolte alla squadra dal tecnico secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Un concetto che ha voluto ribadire sia al gruppo che ai singoli, nei confronti individuali avuti durante il ritiro e la preparazione estiva.

Nonostante una sessione di mercato priva di colpi, la Lazio può contare su un organico già rodato, che conosce il lavoro del tecnico e i meccanismi richiesti. Un elemento che, nelle prime fasi della stagione, potrebbe fare la differenza rispetto ad altre squadre ancora in fase di costruzione. Le aspettative esterne sono basse e questo può diventare uno stimolo ulteriore. Dopo una seconda parte della scorsa stagione segnata da risultati negativi e un rendimento altalenante, l’obiettivo è ritrovare stabilità e consapevolezza. I due settimi posti consecutivi rappresentano una base da superare, non un punto di arrivo.