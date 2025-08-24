Lazio, il dettaglio della nuova maglia: il video della società
La Lazio è pronta a iniziare la nuova stagione. La squadra di Sarri comincia da Como in una sfida contro un avversario che si candida a essere l'outsider del campionato. Per l'occasione, Zaccagni e compagni indosseranno la maglia away (quella bianca) mentre il portiere quella rosa fluo. Un dettaglio importante delle nuove divise della Lazio è stato presentato dal club. Sul profilo Tik Tok della Lazio, infatti, viene mostrato come all'interno delle maglie (sia quelle dei giocatori di movimento che quella del portiere) c'è un piccolo stemma della squadra biancoceleste. L'aquila non è visibile all'esterno, ma bisogna girare la maglia al rovescio per notare il particolare. CLICCA QUI PER IL VIDEO
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.