PRIMAVERA | Cagliari - Lazio 1-0: secondo ko in due gare per Punzi
Perde ancora la Lazio Primavera, che dopo il ko all'esordio contro il Genoa esce sconfitta per 1-0 sul campo del Cagliari. A decidere la sfida è una prodezza di Grandu, che a un quarto d'ora dalla fine pesca il jolly con uno splendido esterno destro che si infila sotto la traversa, regalando ai rossoblù i primi tre punti in campionato. Resta a zero punti la squadra di Punzi, che dopo due gare non riesce ancora a muovere la propria classifica.
PRIMAVERA 1 | 2ª giornata
Venerdì 22 agosto 2025, ore 11:00
Crai Sport Center, Assemini (CA)
CAGLIARI: Auseklis, Tronci (64' Malfitano), Costa (89' Saddi), Trepy (89' Mendy), Liteta, Grandu, Pintus (32' Vargiu), Goryanov (46' Sulev), Nuvoli, Franke, Marini. A disp: Sarno, Lo Verde, Pintus, Pibiri, Cardu, Correnti. All: Francesco Pisano.
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Trifelli (72' Calvani); Santagostino (85' Lauri), Farcomeni, Canali (46' Curzi); Cuzzarella (85' Battisti) , Montano (85' Carbone), Gelli. A disp: Giacomone, Ciucci, Milillo, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All: Francesco Punzi.
Arbitro: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino); Assistenti: Cozzuto - Di Curzio.
Marcatori: Grandu (77', C).
Ammoniti: Bordoni (L), Farcomeni (L), Battisti (L).
Espulsi: /.
Recupero: 2', 5'.
SECONDO TEMPO
90+5' - Triplice fischio. Il Cagliari batte la Lazio 1-0, decide un gran gol di Grandu.
90+5' - Terzo giallo in casa Lazio: ammonito anche Battisti.
90' - Segnalati cinque minuti di recupero.
89' - Altri due cambi nel cagliari: dentro Mendy e Saddi al posto di Trepy e Costa
85' - Triplice cambio nella Lazio: dentro Carbone, Battisti e Lauri, fuori Montano, Cuzzarella e Santagostino.
80' - Tentativo da fuori di Gelli, Aureklis para in due tempi con un brivido.
77' - Gol del Cagliari! Grandu riceve da Trepy sulla destra e lascia partire uno splendido esterno destro dall'interno dell'area che bacia la traversa ed entra in porta. 1-0 per i padroni di casa.
76' - Nella Lazio ammonito anche Farcomeni.
75' - Bella punizione di Ferrari dal limite, il suo sinistro a giro termina a pochi centimetri dal palo.
72' - Riprende il gioco.
72' - Cambio per Punzi: Calvani prende il posto di Trifelli.
69' - L'arbitro concede un altro cooling break.
67' - Occasione Lazio. Bordoni colpisce di testa da corner, ma la sua incornata è centrale e viene controllata da Auseklis.
64' - Sostituzione per il Cagliari: fuori Tronci, dentro Malfitano.
60' - Secondo tempo bloccato, le occasioni faticano ad arrivare da ambo le parti.
50' - Conclusione da fuori di Grandu, il suo sinistro termina alto e largo.
48' - Ammonito Bordoni. Saltato da Trepy, il capitano biancoceleste lo trattiene per la maglia prendendo il primo giallo della gara.
46' - Un cambio per parte all'intervallo: nella Lazio dentro Curzi al posto di Canali, nel Cagliari Sulev prende il posto di Goryanov.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45+2' - Finisce il primo tempo, all'intervallo è 0-0 tra Cagliari e Lazio Primavera.
45' - Concessi due minuti di recupero.
35' - Punizione dal limite per la Lazio, Farcomeni calcia troppo alto.
32' - Padroni di casa costretti ad effettuare un cambio: fuori Pintus per un problema fisico, dentro Vargiu.
26' - Doppia chance clamorosa per il Cagliari! Pallone velenoso perso dai biancocelesti sulla propria trequarti, il cross di Tronci attraversa tutta la linea di porta colpendo anche il legno. Sull'azione successiva, un tiro-cross di Grandu sorprende Bosi, salvato ancora dal palo interno.
26' - Il gioco riprende.
24' - Gioco fermo per un cooling break.
22' - Colpo di testa debole tentato da Canali, Auseklis blocca senza problemi.
12' - Il Cagliari prova a dominare il possesso palla schiacciando la Lazio
7' - Primo tentativo dei padroni di casa con Marini, il suo tiro è centrale e viene controllato da Bosi in due tempi
1' - Ci prova subito Montano, la sua conclusione termina alta.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Cagliari - Lazio, gara valida per la seconda giornata del campionato di Primavera 1 2025/26. Dopo il passo falso all'esordio contro il Genoa, i biancocelesti di Punzi hanno voglia di riscatto e cercheranno i primi punti della loro stagione in terra sarda contro la squadra di Pisano, anch'essa reduce da un ko alla prima.
Pubblicato il 22/08