GALLERY | Pareggio senza reti a Bergamo: gli scatti più belli di Atalanta - Lazio
19.10.2025 22:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
GALLERY | Si è conclusa 0-0 la sfida tra Atalanta e Lazio, valida per la settima giornata di Serie A. Non sono bastati 90 minuti (più recupero) per l'arrivo di un gol nonostante le buone chance, da una parte e dall'altra, di portarsi in vantaggio. Arrivano comunque buone notizie dal match: il rientro di Vecino dopo il lungo stop per infortunio, il buon approccio avuto dai biancocelesti, che durante la sosta hanno avuto ulteriori forfait rispetto a quelli prima della pausa.
Andiamo a ripercorrere il pareggio di Bergamo, con cui la Lazio sale a quota otto punti, migliorando solo leggermente il proprio score dopo le prime giornate di campionato.