PRIMAVERA | Lecce - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal doloroso ko casalingo arrivato per mano della Cremonese e con soli sei punti totalizzati nelle prime cinque gare, la Lazio Primavera è ora chiamata a reagire. Nella sfida valida per la sesta giornata di campionato, i baby biancocelesti di Punzi affronteranno il Lecce in trasferta, con fischio d'inizio in programma per le 11:00 di domenica 27 settembre. Per arbitrare la gara è stato designato Dario Acquafredda, fischietto della sezione di Molfetta, che sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele De Chirico e Luca Capriuolo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.