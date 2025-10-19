Lazio, Gila a LSC: "Questo punto ci dà fiducia. La solidità difensiva è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mario Gila, protagonista della sfida contro l'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo dimostrato in questa partita che siamo forti e possiamo confrontarci con squadre di altissimo livello, sapevamo fosse difficile qui. Il primo tempo è stata una bella gara anche in fase offensiva, nel secondo gli ultimi trenta minuti abbiamo sofferto molto ma siamo stati bravi a soffrire. Questo punto dà fiducia, giocheremo in casa con una squadra fortissima e quei tre punti saranno importanti per la classifica. Abbiamo dimostrato di avere questa compattezza difensiva, ci manca un po’ forse in fase offensiva ma con questa solidità difensiva riusciremo a fare bene e a portare a casa punti”.

SARRI - “È vero che il metodo di gioco di Sarri aiuta perché è molto più ordinato, ma credo che l’essere più compatti sia un fattore psicologico. Ci sono squadre di bassa classifica che dimostrano compattezza difensiva, non dipende dalla qualità dei giocatori. È una cosa psicologica e ci aiuterà a fare punti in stadi molto difficili”.

JUVENTUS - “Verrà per riscattarsi. La Serie A è molo competitiva, quelle di bassa classifica vincono con quelle di altaclassifica. Non ti puoi rilassare mai. La Juve verrà con moltissima cattiveria dopo la sconfitta col Como e noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo vincere, quei punti ci servono per andare avanti”.

