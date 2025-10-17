Atalanta, Juric: "Lazio? Non è una squadra da Sarri. Sarà difficile e..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric, a pochi giorni dalla ripresa del campionato e dalla gara contro la Lazio, ha parlato ai microfoni di SportMediaset e di SkySport in riferimento all'inizio di stagione e alla prossima partita proprio contro i biancocelesti. Di seguito le sue parole: "Abbiamo 7 partite in 20 giorni, giocheranno tutti e tutti devono essere pronti. Se vuoi ottenere risultati, credo che devi utilizzare tutti. Siamo contenti delle prestazioni e di come la squadra sta andando. Meritavamo più punti, quello mi brucia un po'. Non è facile, però fino ad adesso sta andando bene, il gruppo è estremamente intelligente e vuole lavorare bene".

"Lazio? Sono fortissimi nelle ripartenze per le caratteristiche che hanno, con Dia, Tavares, Cancellieri… Le partite che hanno vinto lo hanno fatto così. Sarà una gara difficilissima, vedo una Lazio sempre buona nel palleggio. Hanno giocatori tecnici e quest'anno anche di grandissima gamba, le partite che hanno vinto sono stati successi di ripartenza, hanno giocatori dalle caratteristiche diverse rispetto alle squadre di Sarri che siamo abituati a vedere".

"Sosta? Non è facile ripartire perché quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, mentre gli altri vivono emozioni particolari, spendono tante energie emotive perché giocare per il proprio Paese è speciale. Bisogna raddrizzarli subito, mettergli in testa che l'Atalanta è ciò che conta e partire subito forte. In attacco ne abbiamo tanti. Tutti aspettiamo ancora che Scamacca torni quello del passato per avere due punte centrali di spessore. Finora stiamo andando bene, possiamo fare ancora meglio, ma va bene".

"Lookman? Spero che dalla nazionale torni quello che ho visto in quelle 2-3 settimane che ha lavorato con noi, nelle quali non c'è stato niente da dire: grande atteggiamento, positività e voglio di recuperare il tempo perso questa estate. Non è ancora al massimo, ma mi auguro di vederlo con lo spirito che ci ha lasciato. È stato votato come miglior giocatore africano e dice tutto. L'altro giorno ha giocato in una posizione non sua per la prima volta e ha fatto vedere belle cose, gli è mancato solo il gol".

"Scudetto? Come la storia dell'Atalanta dice, vogliamo essere competitivi. Dipende da tanti fattori, ma vogliamo competere bene ed essere dentro ogni partita. Questo è il nostro obiettivo. Infortunati? Ci mancheranno Bellanova e Kossounou, ma speriamo di averli mercoledì. Scamacca si allena con noi ma deve ritrovare la forma massimale, bisogna aspettare ancora. Tutti gli altri finora si sono allenati e va bene".

