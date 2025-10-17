Calciomercato Lazio | Sarri aspetta gennaio: la priorità è un terzino

RASSEGNA STAMPA - Un’estate complicata e un inizio di stagione in cui gli infortuni hanno fatto da padrone. Mister Sarri prova a districarsi nel labirinti di problemi che attanagliano i biancocelesti sperando che a gennaio la società possa intervenire sul mercato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero a Bergamo, di fatto, il tecnico toscano avrà a disposizione solo Nuno Tavares per occupare il posto sulla fascia sinistra: Pellegrini è out causa infortunio e l’unica altra alternativa sarebbe quella di far traslocare Marusic.

Per questo Sarri spera che a gennaio arrivi un altro terzino sinistro, operazione che comporta ovviamente una cessione che in questo caso riguarderebbe proprio Tavares. Nella passata stagione gli 8 assist nelle prime 8 gare avevano alzato il prezzo del cartellino fino a 50 milioni o comunque per la Lazio non era cedibile sotto quella cifra come sanno bene Chelsea, Juve, Milan e Inter che hanno provato a sondare il terreno.

Oggi il cartellino del portoghese vale decisamente meno e a questo si aggiunge anche il 40% della rivendita che andrebbe all’Arsenal e quindi ridurrebbe ulteriormente la plusvalenza della Lazio.

Per comprare però bisognerà necessariamente cedere Tavares è anche il quarto giocatore che guadagna di più, 2.2 milioni netti, dietro a Hysaj (2.8 milioni), Romagnoli e Zaccagni (3 milioni).

