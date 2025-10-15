Lazio, Petrucci (Sky): "A Bergamo Basic potrebbe partire esterno. Sullo sponsor..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci oltre a svelare quella che potrebbe essere la possibile formazione della Lazio contro l'Atalanta, ha parlato delle condizioni di alcuni infortunati e del possibile nuovo sponsor. Queste le sue parole: "Per Bergamo secondo me vedremo Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Cancellieri, Guendouzi, Basic, Pedro, Dia. Poi bisogna capire come saranno messi in campo. Sul sistema di gioco mi porto avanti dei dubbi, 4-3-3 o 4-4-2, il dubbio di Sarri è dove utilizzare Pedro, nel caso in cui giocasse sotto punta Basic sarebbe l'esterno a sinistra".

"Isaksen ha dato dei segnali con la Danimarca ma penso verrà utilizzato a gara in corso, così come Noslin, sarà il vice Dia. Su Dia stanno arrivando buoni segnali, non me lo aspetto al 100%, questo problema alla cavigliua lo sta condizionando da oltre due anni. Vecino va verso la sua prima convocazione, non è pronto per partire dal primo ma potrebbe fare qualche minuto a gara in corso".

"Oggi potrebbero esserci novità sul nuovo sponsor, ma al momento nulla è stato chiuso".

"Zaccagni è in miglioramento ma non sono cmabiati i tempi di recupero, ci proverà per la Juventus, per Bergamo potrebbe strappaer una panchina simbolica".

