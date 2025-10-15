ESCLUSIVA - Lazio, dalla Danimarca raccontano Isaksen: "Ecco come sta e come ha giocato..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Un caso dopo l’altro. La stagione della Lazio è iniziata probabilmente nel peggior modo possibile, a partire dai primi giorni d'estate. Tra il mercato bloccato e i tanti infortuni, a metà luglio ci si è messa anche la mononucleosi che, a inizio ritiro, ha colpito Gustav Isaksen. "All'improvviso, dopo un allenamento, ho sentito che il mio corpo era completamente distrutto. Poi, mentre facevo un massaggio, ho iniziato a sentire un freddo pazzesco. All'inizio il medico pensava che fosse solo un mal di gola, ma poi mi sono sentito sempre peggio. Quando è arrivato l'esito degli esami con la mononucleosi, sono stato messo direttamente in isolamento per due settimane nel centro sportivo. Stavo impazzendo a stare sdraiato e a guardare il soffitto senza sapere quando sarei potuto tornare alla mia vita normale", ha raccontato il classe 2001, tornato ad allenarsi in gruppo solamente prima della gara contro il Sassuolo.

E proprio a Reggio Emilia, alla terza giornata di campionato, ha ripreso a giocare, nonostante le incertezze di Sarri di inizio settembre: "Va considerato come gli altri al 20 luglio". Da lì, con la maglia della Lazio, ha collezionato solamente 35 minuti: dieci, appunto, contro il Sassuolo e ventiquattro contro il Torino. Nonostante sia sceso poco in campo, è arrivata comunque la convocazione della Nazionale danese del ct Riemer per le gare di ottobre. Con la sorpresa di tutto l'ambiente biancoceleste, Isaksen in pochi giorni con la Danimarca ha messo a referto un totale 140 minuti in due partite contro Bielorussia e Grecia, sempre da titolare. Da qui sono nati i tanti dubbi dei tifosi laziali, che ora si chiedono quali siano le reali condizioni dell'esterno e se è finalmente pronto per giocare anche con la Lazio.

Per fare chiarezza è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il giornalista danese Victor Risager di tipsbladet.dk, che ci ha fatto il punto sulle condizioni di Isaksen e su come ha giocato con la maglia della Nazionale. "Gustav è sceso in campo entrambe le partite della Danimarca, però si vede che sta risentendo molto i pochi minuti giocati a inizio stagione con la Lazio. La prima gara in particolare non è stata una delle sue migliori in Nazionale, già nella seconda è andato meglio, è stato più pericoloso", ha spiegato. E poi ha continuato: "Credo abbia bisogno di giocare ancora di più per entrare davvero in forma partita ed essere più incisivo. Il fatto che sia partito da titolare in entrambe le gare è una prova evidente di quanto sia importante per il ct Riemer e quanto lui creda nelle capacità di Isaksen. È molto importante per la Danimarca averlo in campo, è probabilmente uno dei pochi giocatori danesi con grande velocità e dribbling. Penso che sia pronto per giocare di più dall'inizio con la Lazio".

